В ноябрьском русском родители выбрали для своей новорожденной дочери имя "Россия". Похоже, за дальнейшую судьбу девочки пара не слишком переживает.

Да, именем государства-агрессорки свою дочь назвали Александр и Людмила Нахрачовы. Девочка родилась 31 января. Мать рассказала, что выбрала такое имя, когда была беременна.

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Говорят, что гордятся

Женщина признает, обычно россияне стесняются своей страны. Это очевидно после вторжения в Украину. Однако она наоборот уверяет – им не стыдно.

Люди говорят, что им стыдно, едут, бросают... Я решила наоборот – нам не стыдно. Мы гордимся,

- сказала мать.

В сети насмехаются, что с именем ребенку очень повезло. К счастью, когда девочке исполнится 18 лет, она сможет поправить ошибку в паспорте.

Родители назвали ребенка "Россией": видео

"Шоколадный" фейк россиян

Российские пропагандисты придумали новый фейк. Они распространяют фото плитки шоколада под названием "Смерть Алешки". Рассказывают, мол, Украина хочет смерти русских детей.

Фейковое изображение шоколадки распространили пропагандисты Анатолий Шарий, Роман Голованов, Руслан Осташко. Кроме этого, его опубликовал ряд русскоязычных пабликов "ВКонтакте".