В Новой Каховке произошли мощные взрывы на складах россиян

На территории временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области прогремели взрывы. Местные жители сообщили, что слышат детонацию боеприпасов.

Также, по их данным, взрывы прогремели на российских складах. Накануне "хлопок" прозвучал возле воинской части в Брянском районе.

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Во временно оккупированной Новой Каховке раздались взрывы

Жителям ближайших районов рекомендуем отойти от окон, потому что вчера от прилетов по складам с "селитрой" у многих вылетели окна,

– говорится в сообщении.

Также на опубликованных видео местных жителей слышна детонация боеприпасов.

Местные жители показали пожар в Новой Каховке: смотрите видео: видео

В городе детонируют боеприпасы: смотрите видео

Жители Новой Каховки предполагают, что в городе снова "прилет" по вражеским складам: смотрите видео

Кроме того, по данным местных жителей, в Новой Каховке сработала система противовоздушной обороны россиян.

В Новой Каховке сработало ПВО россиян: видео

Впоследствии местные жители рассказали, что российские оккупанты в городе включили сирены.

Перед этим враги выпустили несколько комплектов реактивной системы залпового огня. Впоследствии люди в Николаеве сообщили о запусках российских ракет.

Кратко о "хлопке" на оккупированных территориях

В ночь на 29 июля мощные взрывы прогремели в Макеевке, Донецке, Иловайске, Шахтерске и Харцызске. Все эти города временно оккупированы россией. Там было слышно детонацию боеприпасов.

Утром 29 июля стало известно, что ночью в Иловайске случилась мощная "селитра". Там после возгорания базы оккупантов начался пожар, перекрыли движение по трассе из города.

В этот же день сообщили о массивном хлопке в Брянском районе. Взрывы раздавались возле воинской части.

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