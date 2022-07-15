В Новой Маячке ВСУ накрыли штаб и казармы оккупантов, – Хлань
Источник:фейсбук Сергея Хланя
Поздно вечером 14 июля ВСУ накрыли огнем оккупантов в Новой Маячке Херсонской области. В помещении бывшего детского санатория враг обустроил себе штаб и казармы.
Как сказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, теперь ни штаба, ни казармы врага нет.
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По словам Хланя, Вооруженные Силы Украины накрыли позиции врага около 22:00.
Какие локации оккупантов поразили ВСУ в ночь на 15 июля
Как сообщил советник главы Офиса Президента, украинские военные нанесли удар по трем локациям врага на Юге и Востоке. Алексей Арестович назвал это "санитарной обработкой территорий". Два удара врагу украинские защитники нанесли в Херсонской области, еще один – в Луганской области. В частности:
- Украинские военные атаковали позиции врага в селе Дарьевка Херсонской области. Они нанесли повторное поражение по скоплению военной техники россиян.
- В поселке Новая Маячка, тоже в Херсонской области, ВСУ уничтожили технику противника, учитывая командно-штабные машины.
- На Донбассе украинские воины тоже плодотворно поработали. В городе Кадиевка на Луганщине наши защитники поразили склад вражеских боеприпасов.
ВСУ уничтожают российские склады один за другим
- Украинские военные нанесли сильный удар по скоплению сил врага в Чкалово, а также метко ликвидировали склад российских оккупантов в знаменитой Чернобаевке на Херсонщине.
- Во временно оккупированной Горловке Донецкой области тоже раздавались громкие взрывы. Вероятно, это связано с уничтожением вражеских баз или складов.
- Кроме того, точный удар ВСУ нанесли по вражескому складу в Новой Каховке. Российские пропагандисты соврали своим гражданам о "взрывах селитры".
Только за пошедшие сутки оккупанты недосчитались:
- 1 база – Новая Каховка;
- БК – Снегиревский район, Николаевщина;
- БК – Баштанский район, Николаевщина;
- БК – Раденск, Херсонщина.
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