В Новой Маячке ВСУ накрыли штаб и казармы оккупантов, – Хлань

15 июля 2022 , 12:12
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Источник:

фейсбук Сергея Хланя

Поздно вечером 14 июля ВСУ накрыли огнем оккупантов в Новой Маячке Херсонской области. В помещении бывшего детского санатория враг обустроил себе штаб и казармы.

Как сказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, теперь ни штаба, ни казармы врага нет.

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По словам Хланя, Вооруженные Силы Украины накрыли позиции врага около 22:00.

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Как сообщил советник главы Офиса Президента, украинские военные нанесли удар по трем локациям врага на Юге и Востоке. Алексей Арестович назвал это "санитарной обработкой территорий". Два удара врагу украинские защитники нанесли в Херсонской области, еще один – в Луганской области. В частности:

  • Украинские военные атаковали позиции врага в селе Дарьевка Херсонской области. Они нанесли повторное поражение по скоплению военной техники россиян.
  • В поселке Новая Маячка, тоже в Херсонской области, ВСУ уничтожили технику противника, учитывая командно-штабные машины.
  • На Донбассе украинские воины тоже плодотворно поработали. В городе Кадиевка на Луганщине наши защитники поразили склад вражеских боеприпасов.

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Только за пошедшие сутки оккупанты недосчитались:

  • 1 база – Новая Каховка;
  • БК – Снегиревский район, Николаевщина;
  • БК – Баштанский район, Николаевщина;
  • БК – Раденск, Херсонщина.

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Автор: Альона Захарова