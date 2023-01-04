В новом Конгрессе США сохранится поддержка Украины, - Госдеп

В Государственном департаменте Соединенных Штатов убеждены, что двухпартийная поддержка Украины сохранится на 118-й сессии Конгресса, которая началась 3 января.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга. Он напомнил, что последний раз Конгресс продемонстрировал в декабре, когда принял масштабный пакет оборонной, экономической и гуманитарной поддержки Украины и союзников в Европе.

Внимание У России нет аналогов: как новая помощь от США может полностью реформировать армию Украины

Мы абсолютно уверены, что наш подход в вопросе Украины и дальше будет иметь поддержку обеих партий. Мы услышали как от демократов, так и от республиканцев, что они понимают необходимость и дальше поддерживать украинский народ,

– сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Представитель Госдепа пояснил, что речь идет о принципах глобального мирного порядка, начатого почти восемь десятилетий назад. И если позволить России совершать агрессию против мирного соседа, то не только она воспримет это как карт-бланш, но и другие подобные страны.

Поэтому это важно для нас, это важно и для Конгресса, чтобы мы сохраняли такой подход, – сказал представитель Госдепартамента США.

В этом контексте Прайс отметил, что большое количество членов Конгресса прошедшей сессии, которые будут работать и сейчас, выражают широкую поддержку народу и правительству Украины.

Актуально о военной помощи США