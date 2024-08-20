В Новороссийске подростки подорвали себя гранатой

В городе Новороссийск Краснодарского края несколько детей подорвали себя гранатой. По предварительным данным, погиб 16-летний подросток.

Инцидент произошел во вторник, 20 августа, в 17:00 по местному времени. Известно, что взрыв прогремел на 13 этаже многоэтажки, передает 24 Канал.

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Могла сдетонировать ручная граната РГД-5

В российских телеграмм-каналах пишут, что взрывом выбило окна в доме, повредило мебель.

Известно о четырех пострадавших: девушки 10 и 17 лет и два 16-летних парня. Труп одного из них обнаружили работники спецслужб. Другие дети были госпитализированы с сильными ожогами и травмами, в частности, осколочными ранениями и контузиями.

Как утверждают росСМИ, предварительно причиной взрыва могли стать игры с гранатой. По некоторым версиям, это могла быть ручная граната РГД-5.

Говорят, что эту версию проверяет местная полиция и экстренные службы.