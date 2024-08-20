Інцидент стався у вівторок, 20 серпня, о 17:00 за місцевим часом. Відомо, що вибух пролунав на 13 поверсі багатоповерхівки, передає 24 Канал.

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Могла здетонувати ручна граната РГД-5

У російських телеграм-каналах пишуть, що вибухом повибивало вікна у будинку, пошкодило меблі.

Відомо про чотирьох постраждалих: дівчата 10 і 17 років і два 16-річні хлопці. Труп одного із них виявили працівники спецслужб. Інших дітей було госпіталізовано із сильними опіками та травмами, зокрема, осколковими пораненнями та контузіями.

Як стверджують росЗМІ, попередньо причиною вибуху могли стати ігри з гранатою. За деякими версіями, це могла бути ручна граната РГД-5.

Кажуть, що цю версію перевіряє місцева поліція та екстрені служби.