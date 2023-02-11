Хотят отвлечь ВСУ от Донбасса: в NYT спрогнозировали, где россияне могут открыть еще один фронт

Россияне начали новое масштабное наступление на Донецком направлении, несмотря на бешеные потери. Однако захватчики могут открыть еще один фронт, чтобы отвлечь силы ВСУ от Донбасса.

Кремль скапливает десятки тысяч солдат за пределами радиуса действия высокоточных ракет американского производства. Предполагается, что они могут готовиться к окружению украинских сил, расположенных в Донецкой и Луганской областях.

Важно Как Угледар стал местом боевого позора России и смерти элиты оккупационной армии

На каком направлении россияне могут открыть фронт

Атака с нового фронта возможна разве что из-за приближения оккупантов с территории самой России. Потому украинцы внимательно следят за перемещениями сил и техники вокруг пограничного города Сумы, а также за попытками вернуться в Харьковскую область.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк ожидает, что российская армия попытается захватить Донбасс, а затем "объявит о завершении спецоперации" и вызовет переговоры.

Это будет уже третья попытка России захватить Донбасс с начала войны – первые две потерпели неудачу.

Очередное наступление россиян будет неудачным

Британское оборонное разведывательное управление отметило, что Россия пыталась начать "большие наступательные операции" еще с начала января, но ей удавалось завоевать всего несколько сотен метров территории в неделю за неимением боеприпасов и маневровых подразделений.

Россия хочет действовать быстро, а президент Владимир Путин постоянно давит на своего новоназначенного командующего в Украине генерала Валерия Герасимова. Кремлевский диктатор пытается захватить территорию Донецкой и Луганской областей, чтобы продемонстрировать "успех" внутренней и международной аудитории после месяцев позорных неудач.

Актуальные потери врага на 11 февраля

Новое наступление россиян не несет ничего, кроме бешеных потерь врага. С 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине уже 136 880 единиц личного состава. Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 1140 врагов.

Потери противника в технике: