В Очакове слышали взрывы: на город летели вражеские "Шахеды"

В Очакове Николаевской области ночью 10 апреля прогремели взрывы. Россияне запустили в направлении города свои беспилотники типа "Шахеды".

До этого по всей Николаевской области пустили "Шахеды". 24 Канал призывает жителей Очакова находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитников неба.

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В Очакове работает ПВО по "Шахедам"

Тревогу в Николаевской области объявили в 01 час 44 минуты. Воздушные силы предупреждали об угрозе ударных беспилотников.

Движение ударных БПЛА с Черного моря! Угроза – для Николаевской области!

– писали военные.

В Воздушных силах около 02 часов 02 минуты призвали жителей Очакова находиться в укрытиях. Ведь в направлении города летели "Шахеды".

В телеграм-канале "Николаевский Ванек" отметили, что звуки, которые могли слышать жители города, это была работа наших сил ПВО по вражеским объектам в небе. В то же время представители канала отметили, что беспилотники еще летят в направлении города, поэтому призвали отойти от окон.

В местных чатах жители Очакова пишут, что взрывная волна была настолько сильной, что "пооткрывались двери" и "было ощущение, как будто окна повыбивало".