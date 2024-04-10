До цього по всій Миколаївській області пустили "Шахеди". 24 Канал закликає жителів Очакова перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисників неба.

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В Очакові працює ППО по "Шахедах"

Тривогу в Миколаївській області оголосили о 01 годині 44 хвилини. Повітряні сили попереджали про загрозу ударних безпілотників.

Рух ударних БпЛА з Чорного моря! Загроза – для Миколаївщини!

– писали військові.

У Повітряних силах близько 02 години 02 хвилини закликали жителів Очакова перебувати в укриттях. Адже в напрямку міста летіли "Шахеди".

У телеграм-каналі "Николаевский Ванек" зазначили, що звуки, які могли чути жителі міста, це була робота наших сил ППО по ворожих об'єктах в небі. Водночас представники каналу наголосили, що безпілотники ще летять у напрямку міста, тому закликали відійти від вікон.

У місцевих чатах жителі Очакова пишуть, що вибухова хвиля була настільки сильною, що "повідчинялися двері" і "було відчуття, наче вікна повибивало".