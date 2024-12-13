"Что с того, что я буду жить под флагом России": в Одессе возник скандал с участием 18-летней баристы

Одесская TikTok-блогерша заявила, что не против того, чтобы жить под российской властью. Отмечается, что после этих слов девушка лишилась работы.

18-летняя Анжела работала баристой в одной из одесских кофеен. Девушка оказалась в эпицентре скандала после ряда пророссийских заявлений в сети TikTok, передает 24 Канал.

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"Зачем умирать за эти земли"

Так, во время одного из стримов бариста высказалась относительно войны в Украине. Она поставила под сомнение целесообразность "умирать за земли". Анжела считает, что нет ничего страшного в том, что она будет жить под флагом России. Главное, говорит девушка, чтобы был "мир".

Кто хочет жить под Россией – пусть живет под Россией, кто хочет жить в Украине – пусть живет в Украине. Зачем эта война за землю с нефтью и газом?,

– размышляет блогерша.

Бариста Анжела рассуждает на тему войны в Украине: смотрите видео

После этого эфира пользователи сети призвали отыскать девушку, которая публично оправдывает российскую агрессию.

Отмечается, что ею уже заинтересовались правоохранители. Кроме того, вероятно, она лишилась работы.

Впоследствии появилось видео, где Анжела извиняется за сказанное перед клиентами, а также перед кафе, в котором работала. Она уверяет, что все пророссийские заявления делала только для просмотров, а так, мол, она – "за Украину и за ВСУ".

Бариста извиняется: смотрите видео

После инцидента баристу уволили.

К слову, в Киеве в книжном магазине "Сенс" мужчина напал на девушку из-за просьбы перейти на украинский язык.