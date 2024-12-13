18-річна Анжела працювала баристою в одній із одеських кав'ярень. Дівчина опинилася в епіцентрі скандалу після низки проросійських заяв у мережі TikTok, передає 24 Канал.

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"Навіщо помирати за ці землі"

Так, під час одного зі стрімів бариста висловилася щодо війни в Україні. Вона поставила під сумнів доцільність "помирати за землі". Анжела вважає, що немає нічого страшного у тому, що вона житиме під прапором Росії. Головне, каже дівчина, аби був "мир".

Хто хоче жити під Росією – хай живе під Росією, хто хоче жити в Україні – хай живе в Україні. Навіщо ця війна за землю з нафтою та газом?,

– роздумує блогерка.

Бариста Анжела міркує на тему війни в Україні: дивіться відео

Після цього ефіру користувачі мережі закликали відшукати дівчину, яка публічно виправдовує російську агресію.

Зазначається, що нею вже зацікавилися правоохоронці. Крім того, ймовірно, вона позбулася роботи.

Згодом з'явилося відео, де Анжела вибачається за сказане перед клієнтами, а також перед кав'ярнею, в якій працювала. Вона запевняє, що усі проросійські заяви робила лише задля переглядів, а так, мовляв, вона – "за Україну і за ЗСУ".

Бариста вибачається: дивіться відео

Після інциденту баристу звільнили.

До слова, у Києві в книгарні "Сенс" чоловік напав на дівчину через прохання перейти на українську мову.