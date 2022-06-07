В Одессе депутата от облсовета задержали во время получения взятки
Депутата Одесского областного совета разоблачили на получении взятки в размере 120 тысяч гривен. Решается вопрос об объявлении ему подозрения.
Издание " Общественное " сообщает, что задержали депутата от "Доверяй делам" Дмитрия Чапира. Он также занимает должность главы постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и соцполитики.
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Задержали чиновника 7 июня прокуроры САП, детективы НАБУ и Нацполиция при получении взятки – 120 тысяч гривен .
Следователи выяснили, что депутат требовал и получил взятку от директора медицинского учреждения за "непрепятствование" в деятельности предприятия и "гарантию" оставления в должности.
Пока Дмитрия Чапира задержали. Решается вопрос об извещении ему о подозрении. Следствие продолжается.
Дела по взяткам: последние новости
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