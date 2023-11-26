В центре Одессы горожане сидят без света: троллейбусы и трамваи прекратили движение

26 ноября 2023, 18:35
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26 ноября в Одесской области выпал толстый слой снега. Движение транспортных средств перекрыли, а школы отправили на дистанционку.

Большая часть центра Одессы осталась без света.

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Одесситы сидят без света, трамваи не ходят

Почти во всех жилых домах областного центра исчезло электроснабжение, а также наружное освещение. Также в городе перестал работать электротранспорт.

Так, в ОВА уточнили, что значительная часть подвижного состава КП "Одессэлектротранс" заблокирована и не может обслуживать пассажиров.

Там объяснили проблемы в работе общественного транспорта: сложные метеусловия, многочисленные падения деревьев на контактную сеть и частичное отсутствие тока.

В целом на Одесщине из-за непогоды без света остаются 179 населенных пунктов.

Что происходит в области:

  • 26 ноября в Одесской области выпало большое количество снега и разыгрался ураган. Так, высота снежных переметов кое-где достигает 70 сантиметров. Сильный ветер валит деревья.
  • Спасатели вызволили из снежной ловушки 121 автомобиль, из них 5 автобусов и 5 карет "скорой", в одной из которых везли роженицу.
  • Движение на нескольких областных трассах было перекрыто. Так, трассу Одесса – Рени закрыли для всех видов транспорта. Там, в частности, днем перевернулся грузовик с зерном. Одесса – Южный и Киев – Одесса закрыли для грузовиков. На трассе М-16 Одесса – Кучурган временно перекрыли движение для большегрузных транспортных средств.
  • 27 ноября в Одесской области все учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, сообщили в ОВА. В то же время детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп.

Автор: Анастасія Колеснікова