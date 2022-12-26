Затонувшая "Москва" передала "привет": в Одессе на пляже обнаружили интересную находку
Источник:"Думская"
В Одессе на пляже обнаружили находку от затонувшего крейсера "Москва". Ее прибило на набережную 8-й станции Большого Фонтана.
Вещи обнаружили жители Одессы. Это случилось спустя более 8 месяцев после того, как "Москва" пошла ко дну. Это произошло 14 апреля 2022 года.
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Что нашли в Одессе от "Москвы"
Одесситы нашли сегодня (26 декабря – 24 канал) на пляже 8 фонтана вот такие пакеты,
– говорится в сообщении.
В издании также пошутили, что коварный план флота России заключался в засорении нашего пляжа и моря.
В Одессе от крейсера "Москва" остались пакеты с водой / Фото Дениса Канина
На берег в Одессе выбрасывает мусор из крейсера "Москва" / Фото Дениса Канина
Очевидно, что пакеты с водой не помогли спастись россиянам во время того, как тонул крейсер "Москва".
Заметьте Россияне пытаются извлечь из затонувшей "Москвы" ракеты и тайные документы, – СМИ
Крейсер "Москва" утонул: какие последствия
- Российская "Москва" пошла ко дну после того, как украинские войска попали в корабль двумя ракетами "Нептун".
- К моменту атаки на борту "Москвы" было ориентировочно 510 членов экипажа. Военные аналитики утверждали, что по меньшей мере половина из них – погибли.
- Однако официально в начале ноября 2022 года так называемый "суд" в Севастополе признал погибшими только 17 моряков. Это произошло уже по иску родственников.
- В конце ноября еще одного моряка сочли погибшим. Речь идет о 21-летнем Георгии Шакуре.