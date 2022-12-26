Затонувшая "Москва" передала "привет": в Одессе на пляже обнаружили интересную находку

В Одессе на пляже обнаружили находку от затонувшего крейсера "Москва". Ее прибило на набережную 8-й станции Большого Фонтана.

Вещи обнаружили жители Одессы. Это случилось спустя более 8 месяцев после того, как "Москва" пошла ко дну. Это произошло 14 апреля 2022 года.

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Что нашли в Одессе от "Москвы"

Одесситы нашли сегодня (26 декабря – 24 канал) на пляже 8 фонтана вот такие пакеты,

– говорится в сообщении.

В издании также пошутили, что коварный план флота России заключался в засорении нашего пляжа и моря.



В Одессе от крейсера "Москва" остались пакеты с водой / Фото Дениса Канина



На берег в Одессе выбрасывает мусор из крейсера "Москва" / Фото Дениса Канина

Очевидно, что пакеты с водой не помогли спастись россиянам во время того, как тонул крейсер "Москва".

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