В Одессе подожгли микроавтобус военного

В Одессе ночью произошло возгорание микроавтобуса, принадлежавшего военному. Правоохранители установили, что это был поджог.

Отмечают, что возгорание припаркованного микроавтобуса Renault Traffic произошло ночью 8 июня на Тенистой улице.

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Сейчас личность, совершившей поджог микроавтобуса установить не удалось.

На месте инцидента обнаружили остатки пластиковой бутылки, из которой злоумышленник облил машину горючим. Инцидент квалифицировали как поджог.

Военный приехал в Одессу в отпуск

Уточняют, что огонь охватил переднюю левую часть автомобиля, в результате чего авто получило повреждения

Авто принадлежит 42-летнему военнослужащему мотопехотного батальона из Киевской области, который приехал в Одессу в отпуск по состоянию здоровья.

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