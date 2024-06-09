В Одессе подожгли микроавтобус военного
Источник:Думская
В Одессе ночью произошло возгорание микроавтобуса, принадлежавшего военному. Правоохранители установили, что это был поджог.
Отмечают, что возгорание припаркованного микроавтобуса Renault Traffic произошло ночью 8 июня на Тенистой улице.
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Сейчас личность, совершившей поджог микроавтобуса установить не удалось.
На месте инцидента обнаружили остатки пластиковой бутылки, из которой злоумышленник облил машину горючим. Инцидент квалифицировали как поджог.
Военный приехал в Одессу в отпуск
Уточняют, что огонь охватил переднюю левую часть автомобиля, в результате чего авто получило повреждения
Авто принадлежит 42-летнему военнослужащему мотопехотного батальона из Киевской области, который приехал в Одессу в отпуск по состоянию здоровья.
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