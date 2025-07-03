В Одессе прогремел очередной взрыв: город атаковали баллистикой

Очередной взрыв в Одессе прогремел днем 3 июля. Враг снова ударил по городу баллистикой.

Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.

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Что известно о взрыве в Одессе

В ряде регионов Украины в 17:23 объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения из Крыма.

Уже через две минуты Воздушные силы призвали жителей Одессы пройти в укрытие. Ранее то же самое сделал городской голова Геннадий Труханов. Уже в 17:25 он сообщил, что в Одессе прогремел взрыв.

Мониторинговое сообщество monitor сообщило, что взрыв прогремел в пределах Одессы. По их данным, враг выпустил по городу одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Крыма.

Заметим, что в 17:42 в Воздушных силах сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения, однако сохраняется активность вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлении.

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К слову, россияне уже второй раз за день атакуют Одессу баллистикой. Утром враг ударил по портовой инфраструктуре города, есть жертвы и пострадавшие.