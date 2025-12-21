В Одессе прогремел сильный взрыв: Россия ударила баллистикой

Вечером 21 декабря Россия обстреляла Одессу. Враг атаковал город баллистикой.

В 16:48 в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ракет с юга, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Одессе?

Около 16:52 в пределах Одессы раздался сильный взрыв. Мониторы сообщили, что враг ударил баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетным боеприпасом. Ракета была запущена с территории оккупированного Крыма.

Напомним, что враг использует кассетную боевую часть для того, чтобы повлечь за собой как можно больше жертв.

Кассетные боеприпасы, разрываясь, рассеивают десятки или сотни мелких обломков на значительной площади, поражая не только военные цели, но и все вокруг.

Заметим, что последние дни Одесщина постоянно находится под вражескими обстрелами как дронами, так и ракетами.

В ночь на 13 декабря область подверглась наибольшей атаке с начала полномасштабного вторжения. Противник целился по объектам энергетической инфраструктуры. В значительной части региона исчезли свет, тепло и вода. Даже через неделю после атаки большое количество жителей Одесской области остается без электроэнергии. В частности, аварийные отключения до сих пор действуют для части Одессы.

Что известно о последних обстрелах Одесщины?