Сначала взрыв прогремел в Одессе, а затем – в Харькове: россияне бьют баллистикой и КАБами

Оккупанты ударили по Одессе и Харькову. Власти на местах призывают горожан прятаться в укрытиях.

Днем 17 мая в Одессе и Харькове было громко. Там раздалось по меньшей мере по одному взрыву. Ранее Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

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Прилет в Одессе

В 15:14 военные заявили о существовании угрозы использования врагом баллистики с юго-восточного направления. В ряде областей объявили тревогу, в том числе в Одесской области.

Уже в 15:18 в городе прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Жители Одессы и Одесского района находитесь в безопасных местах до отбоя.

Это важно!,

– отметил председатель ОВА Олег Кипер.

Местные паблики пишут об очень сильном взрыве, а также публикуют фото черного дыма, поднявшегося над местом прилета вражеской ракеты.

Последствия удара по Одессе / Фото соцсети

Оккупанты атаковали Одессу / Фото Суспильне

В 15:47 для Одесской области объявили отбой опасности.

Харьков находился под вражеским обстрелом

Воздушная тревога продолжается на Харьковщине с самого утра. Днем через двадцать минут после объявления об угрозе баллистики в областном центре раздался взрыв. Это произошло примерно в 15:37, как сообщил мэр города Игорь Терехов.

Осторожно: оккупанты наносят удары по Харькову!,

– обратился к горожанам председатель ОВА Олег Синегубов.

В 15:47 в Харькове снова раздались взрывы.

Позже Терехов сообщил, что в городе было несколько прилетов, на местах попадания пожары.

Предварительно, оккупанты нанесли два удара КАБами, в том числе по Холодногорскому району Харькова. Пока известно о пяти пострадавших, это гражданские мужчины. Число пострадавших может увеличиться.

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