В Одессе во второй раз прогремел взрыв: оккупанты ударили баллистикой из Крыма

Российские захватчики в очередной раз терроризируют Одессу и ее жителей. Там утром 6 июля прогремел взрыв.

Об этом сообщили в Суспильном. Взрыв в Одессе уже подтвердил мэр города.

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В Одессе прогремел взрыв

В Одесской области начала раздаваться воздушная тревога в 10:49. В Силах обороны Юга сразу предупредили, что есть угроза применения баллистического вооружения с юга.

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Мониторинговые телеграм-каналы также писали о выходе баллистики в направлении Одессы.

Выход баллистики из Крыма в направлении Южное/Одесса,

– написали там.

Заметим, что сообщалось о том, что над Южным летает вражеский разведывательный беспилотник.

Ракета на Одесскую область,

– написали в Воздушных силах в 10:53.

Уже через минуту в Суспильном написали, что в городе взрыв. В ту же минуту, мэр города Геннадий Труханов подтвердил эту информацию.

В городе слышен взрыв!,

– написал он.

Пол 12 дня Труханов сообщил о повторной угрозе баллистики из Крыма.

Угроза применения баллистического вооружения с юга!,

– написали в то время в ПС.

В 11:37 стало известно о еще одном взрыве в Одессе, о чем и написал мэр города. Он призвал жителей быть в безопасных местах.

отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает следовать в укрытие гражданской защиты.