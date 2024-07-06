В Одессе во второй раз прогремел взрыв: оккупанты ударили баллистикой из Крыма
Источник:Суспильное
Российские захватчики в очередной раз терроризируют Одессу и ее жителей. Там утром 6 июля прогремел взрыв.
Об этом сообщили в Суспильном. Взрыв в Одессе уже подтвердил мэр города.
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В Одессе прогремел взрыв
В Одесской области начала раздаваться воздушная тревога в 10:49. В Силах обороны Юга сразу предупредили, что есть угроза применения баллистического вооружения с юга.Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Мониторинговые телеграм-каналы также писали о выходе баллистики в направлении Одессы.
Выход баллистики из Крыма в направлении Южное/Одесса,
– написали там.
Заметим, что сообщалось о том, что над Южным летает вражеский разведывательный беспилотник.
Ракета на Одесскую область,
– написали в Воздушных силах в 10:53.
Уже через минуту в Суспильном написали, что в городе взрыв. В ту же минуту, мэр города Геннадий Труханов подтвердил эту информацию.
В городе слышен взрыв!,
– написал он.
Пол 12 дня Труханов сообщил о повторной угрозе баллистики из Крыма.
Угроза применения баллистического вооружения с юга!,
– написали в то время в ПС.
В 11:37 стало известно о еще одном взрыве в Одессе, о чем и написал мэр города. Он призвал жителей быть в безопасных местах.24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает следовать в укрытие гражданской защиты.