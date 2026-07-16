В Одессе прогремел взрыв

Россия продолжает терроризировать Украину. В Одессе утром 16 июля прогремел взрыв.

Об этом сообщает Суспильне.

Что известно о взрыве в Одессе?

В 5:54 Воздушные силы предупредили о баражирующем боеприпасе "Бандероль", направляющемся на город со стороны Черного моря.

Через несколько минут раздался взрыв.

В 6:00 поступило еще одно аналогичное предупреждение. Другие БПЛА продолжают фиксироваться в Черном море, направляясь в сторону региона.

Справочно. "Бандероль" – это новая ракета-дрон России. Это средство оснащено боевой частью весом до 150 килограммов. БПЛА способен преодолевать до 500 километров в час. В качестве топлива используется авиационный керосин. Им управляет оператор на большом расстоянии, но не по координатам, а с помощью сигнала. Все эти характеристики делают его сложной целью для ПВО.

Напомним, что ночью Россия совершила атаку на Киев баллистическими ракетами. Были попадания, вспыхнули пожары. В частности, в Святошинском районе зафиксировано попадание в складские помещения, а в Дарницком – обломки ракеты упали на территории нежилой застройки.