В Одессе прогремели несколько взрывов: оставайтесь в укрытиях

В Одессе 8 мая прогремели взрывы. Произошло это во время воздушной тревоги, которую в городе в течение дня объявляли несколько раз.

Об этом сообщил ряд местных телеграмм-каналов, передает 24 канал. По их данным, в Одессе сработала система ПВО.

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Сначала сообщили об 1 взрыве и 1 "прилете" в Одессе, однако впоследствии появилась информация о других взрывах. В общей сложности предварительно известно о не менее 5 взрывах. Очевидцы активно начали обнародовать фото и видео неба над Одессой.

Просим не распространять фото и видео с места прилетов, ведь это может помочь врагу. Угрозы не представляют материалы, на которых не видно местности и невозможно определить точное месторасположение.



В Одессе прогремели несколько взрывов / Фото с телеграмма "Труха"

В Одессе сработало ПВО: смотрите видео

Обстрел Одессы: что об этом известно

Российские захватчики активизировали авиаудары по Одессе и области. Вражеские "прилеты" фиксируют почти каждый день, в частности:

2 мая российский снаряд попал в жилой дом. В результате удара погиб 15-летний парень, а 17-летняя девушка попала в больницу.

3 мая россияне выпустили по регионам 18 крылатых ракет. Тогда "прилетело" и в Одесскую область.

4 мая враг также атаковал Одесщину. Было несколько ракетных ударов. К счастью, обошлось без жертв.

Вечером 6 мая оккупанты ударили двумя ракетами по Одесскому району. Пострадавших тоже нет.

Несколько прилетов было и 7 мая. Звуки взрывов раздались около 11:38, а затем примерно в 14:20.

Кроме того, ночью 8 мая вооруженные силы России, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, осуществили ракетные обстрелы объектов инфраструктуры в Болградском и Одесском районах Одесщины.

Генпрокуратура начала расследование

По данным следствия, 7 мая 2022 года российские военные нанесли ракетные удары по объектам гражданской и критической инфраструктур в Киевском и Малиновском районах Одессы. В результате вражеских атак инфраструктурные объекты получили серьезные разрушения.

Взрывная волна повредила более 250 квартир мирных жителей в жилом доме рядом с местом происшествия в Киевском районе. Пострадавших нет. При процессуальном руководстве органов прокуратуры Одесщины начались досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны.

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