В Одессе прогремели сильные взрывы: на город летела баллистика

В Одессе около полудня 18 ноября раздались мощные взрывы. До этого было предупреждение о движении баллистики на город.

Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала. По всей области также объявили тревогу.

К теме В Сумах прогремел повторный взрыв

Что известно о взрывах в Одессе

Тревогу по всей Одесской области объявили еще в 11:13. Воздушные силы предупреждали о возможном применении баллистики врагом.

Угроза применения баллистического вооружения из Крыма,

– писали военные.

В 11:58 Воздушные силы предупредили о движении баллистики на Одессу. В это же время, по данным корреспондентки 24 Канала, в городе прогремели сильные взрывы.

Громкие звуки в городе также подтвердил и городской глава Одессы Геннадий Труханов. Он также призвал жителей города оставаться в укрытиях.

По данным телеграм-канала monitor, взрывы прогремели в пределах Одессы. Для атаки враг, предварительно, применил 1 баллистическую ракету типа "Искандер-М", а угроза продолжается до отбоя тревоги.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.