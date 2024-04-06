В Одессе прогремели взрывы: что сказали Силы обороны
В обеденное время жители Одессы услышали звуки взрывов. Воздушные силы ВСУ перед этим предупреждали о ракетной опасности.
В Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала.
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Что известно о ситуации
Обновление. Силы обороны Юга сообщили об уничтожении двух вражеских дронов.
Днем 6 апреля 2024 года в Одесской области, над акваторией Черного моря, воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены 2 российских разведывательных БПЛА "Орлан-10",
– говорится в сообщении.
Около 13:03 в Одесской области и еще в нескольких областях объявили воздушную тревогу. В 13:04 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для южных областей.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер около 13:08 обратился к жителям с важным призывом.
Одесса и Одесский район, находитесь в укрытиях до отбоя! Это важно!
– подчеркнул чиновник.
Около 13:19 в соцсетях сообщали о звуках взрывов в Одесской области. По неофициальной и предварительной информации мониторинговых телеграм-каналов, защитники украинского неба могли сбить российский разведывательный беспилотник.
В 13:23 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики врагом из временно оккупированного Крыма. Уже в 13:33 ВС ВСУ объявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения. А затем объявили отбой тревоги на Одесчине и в других областях.
Напомним, что в эту субботу в Одессе уже раздавался взрыв. Это произошло около 11:45. Впоследствии Воздушные силы объяснили громкие звуки работой нашей ПВО по вражеским разведывательным дронам в Одесской области.
Россия терроризирует Одесчину
- Недавно страна-агрессор атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области. Оккупанты направили ударные БПЛА на подстанции Укрэнерго.
- Из-за этой атаки 170 000 жилищ имели проблемы со светом, однако впоследствии специалисты вернули электроснабжение. Массовых отключений удалось избежать благодаря солнечным и ветровым электростанциям, а также временной остановке электротранспорта в Одессе.
- Не так давно спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в разговоре с 24 Каналом пояснил, что объекты энергетической инфраструктуры являются номером один на повестке дня России. По его словам, оккупанты пытаются нанести точечные удары по тем местам на Одесчине, которые они уже атаковали раньше.