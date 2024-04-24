В Одессе прогремели взрывы: часть города без света
Россия продолжает атаковать мирные украинские города. В частности, на этот раз под ударом снова оказалась Одесса.
Утром 24 апреля в Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.
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Прозвучали повторные взрывы
В Одесской области объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы извещали о ракетной угрозе в регионах, где прозвучали сирены.
В Одессе прозвучали повторные взрывы в 7:05. Пока никаких деталей неизвестно. Сообщают, что в результате взрывов часть города осталась без света.
Мониторинговые каналы пишут, что, предварительно, по городу было запущено две крылатые авиационные ракеты.
Председатель Одесской ОГА Олег Кипер призвал местных находиться в укрытиях до объявления об отбое воздушной тревоги. Помните обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.
В Харькове прогремела серия взрывов
- В Харькове поздно ночью 24 апреля прогремели мощные взрывы. Это произошло через несколько минут после объявления тревоги. По предварительным данным враг мог пустить по городу баллистику.
- Городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что враг прямо целился по критической инфраструктуре в городе в Шевченковском районе.
- О последствиях вражеского обстрела высказался и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он сообщил, что предварительно враг применил для удара по городу ракеты С-300, впоследствии подтвердив, что этого вооружения было 2 единицы.