В Одессе прогремели взрывы: часть города без света

Россия продолжает атаковать мирные украинские города. В частности, на этот раз под ударом снова оказалась Одесса.

Утром 24 апреля в Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.

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Прозвучали повторные взрывы

В Одесской области объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы извещали о ракетной угрозе в регионах, где прозвучали сирены.

В Одессе прозвучали повторные взрывы в 7:05. Пока никаких деталей неизвестно. Сообщают, что в результате взрывов часть города осталась без света.

Мониторинговые каналы пишут, что, предварительно, по городу было запущено две крылатые авиационные ракеты.

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер призвал местных находиться в укрытиях до объявления об отбое воздушной тревоги. Помните обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

В Харькове прогремела серия взрывов