В Одессе прогремели взрывы

В ночь на 15 мая Одессу всколыхнули взрывы. Местные сообщают о громких звуках в городе.

Об этом пишут местные СМИ и телеграм-каналы. 24 Канал советует не пренебрегать своей безопасностью и находиться в укрытии до окончания воздушной тревоги.

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В Одессе слышали взрывы

В 01:18 на территории Одессы и области раздался сигнал воздушной тревоги. На тот момент Воздушные силы сообщали о ракетной опасности с юга, в частности речь шла об угрозе применения баллистического вооружения.

Уже в 01:37 там предостерегли о скоростной цели, которая двигалась по направлению к Одессе и призывала немедленно спускаться к укрытиям. В Местной ОВА тогда посоветовали находиться в безопасных местах до отбоя.

Буквально через минуту появилась информация от мониторинговых каналов и местных СМИ о слышанном в городе взрыве. Вероятно, шумно было в пределах Одесского района. По предварительной информации, враг ударил "Искандер-М".

Также, предварительно, как пишут "мониторы", в настоящее время в воздушном пространстве ракеты больше не фиксируют. В то же время, к отбою воздушной тревоги есть угроза баллистического удара.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Ориентировочно в 02:05 корреспонденты Суспильного сообщили еще об одном взрыве, который слышали в городе. По данным СМИ, нашим защитникам неба удалось сбить вражеский разведывательный дрон над Одессой и областью.