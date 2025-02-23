В Одессе прогремели взрывы

Россия атакует Украину с помощью ракет вечером, 23 февраля, сообщали о скоростных целях. Незадолго после этого в Одессе было шумно, там слышали взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала. Заметим, что на момент взрыва на территории области была объявлена воздушная тревога. Находитесь в укрытиях до ее окончания.

Смотрите также Обломки в ботсаду, пожар и поврежденные дома: все о ночной атаке БпЛА на Киев

Что известно о взрывах в Одессе

Воздушная тревога на территории Одесской области была объявлена ​​ориентировочно в 18:38. Воздушные силы сообщали о ракетной опасности для региона. Бали информация о скоростных целях в акватории Черного моря, двигавшихся в направлении города.

Уже в 18:52 защитники неба призвали жителей Одессы и района направляться к укрытиям. Мэр Геннадий Труханов предостерег быть особо ограниченными тех, кто находится в Киевском районе. Позже он сообщил о взрывах.

В городе слышен взрыв! Будьте в безопасных местах,

– говорится в сообщении.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграме.

Напомним, в ночь на 21 февраля враг запустил баллистические ракеты в Одесскую область. В частности, летело и на Залив, там слышали взрывы. Россия запустила 2 баллистических ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма.