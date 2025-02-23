Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу. Зауважимо, що на момент вибуху на території області була оголошена повітряна тривога. Перебувайте в укриттях до її закінчення.

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Що відомо про вибухи в Одесі

Повітряну тривогу на території Одеської області оголосили орієнтовно о 18:38. Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку для регіону. Балі інформація про швидкісні цілі в акваторії Чорного моря, які рухалися у напрямку міста.

Вже о 18:52 оборонці неба закликали мешканців Одеси та району прямувати до укриттів. Міський голова Геннадій Труханов застерігав бути особливо обмеженими тих, хто перебуває у Київському районі. Пізніше він повідомив про вибухи.

У місті чутно вибух! Будьте у безпечних місцях,

– ідеться у повідомленні.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, у ніч на 21 лютого ворог запустив балістичні ракети на Одеську область. Зокрема, летіло й на Затоку, там чули вибухи. Росія запустила 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму.