В Одессе прогремели взрывы

Днем в четверг, 3 июля, в Одессе прогремел громкий взрыв. Незадолго до этого горожан предупреждали об угрозе ракетного удара.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Геннадия Труханова. Также эту информацию подтверждают корреспонденты Суспильного.

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Что известно об ударе

Воздушную тревогу на территории Одесской области объявили ориентировочно в 12:48. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения противником с временно оккупированного Крыма.

Через несколько минут там уточнили о скоростной цели, которая двигалась в направлении Одессы. В тот же момент, ориентировочно в 12:51, посреди города был слышен громкий взрыв, об этом сообщил мэр Геннадий Труханов.

В городе слышен взрыв... Оставайтесь в укрытиях,

– написал он.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

К слову, на днях россияне нанесли ракетный удар по Гуляйполю. В результате этого погиб командир 110-й ОМБр Сергей Захаревич и другие украинские военнослужащие. Разбор завалов продолжался весь день.