В Одессе работает ПВО

Россия в очередной раз запустила по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". Известно, что над Одессой работает ПВО.

В Одессе прогремели взрывы. Защитники неба работают по воздушным целям, которые запустил враг.

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Идет боевая работа

В Силах обороны Юга сообщили о работе сил противовоздушной обороны над Одессой. Там отметили, что это тоже может быть опасно.

Кроме этого, призвали не снимать и не фотографировать работу наших защитников неба. Также они призвали находиться в укрытиях жителей тех областей, где объявлена воздушная тревога. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Угроза атаки крылатыми ракетами