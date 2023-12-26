В Одессе раздались громкие взрывы: сообщают о работе ПВО
Российские захватчики вечером 26 декабря атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". В конце концов, громкие взрывы прогремели в Одессе.
Об этом сообщила корреспондентка 24 канала в Одессе. По предварительным данным, это работала украинская противовоздушная оборона.
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В Одессе слышали мощные взрывы
Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 23 часа 44 минуты. Тогда военные предупреждали о движении российских беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" в направлении Одессы.
Внимание! "Шахед" из Черного моря следует в направлении Одессы!
– говорится в сообщении Воздушных сил.
Кроме того, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей Одесского района находиться в укрытиях до конца отбоя воздушной тревоги. Он также попросил беречь себя и своих родных.
Уже около 23 часов 56 минут в самой Одессе прогремели мощные взрывы. По данным мониторинговых телеграм-каналов, все громкие звуки связаны с работой украинской ПВО по враждебным объектам.
Между тем находящаяся в Одессе корреспондентка 24 Канала рассказала, что звуки были очень странными и казалось "будто кто-то заводит машину".
"Был сильный бах, заревели сигнализации", – рассказала она.
В настоящее время неизвестно, какие последствия взрывов в Одессе и есть ли там пострадавшие. По состоянию на 0 часов 12 минут 27 декабря воздушная тревога по всей Одесской области продолжается.
До этого враг атаковал Одесскую область на Рождество
- Россияне атаковали юг нашего государства поздно вечером 24 декабря. Так, атака длилась более 6,5 часа, а нашим силам ПВО удалось сбить 22 ударных беспилотника только в рамках командования ОК "Юг".
- Впоследствии в Силах обороны Юга Украины сообщили, что в Одесской области обломки сбитого российского беспилотника повредили припортовую инфраструктуру и складские помещения. Там также возник пожар, который мгновенно укротили пожарные.
- В конце концов в Воздушных силах рассказали, что в целом враг выпустил по Украине в тот день 31 "Шахед". Наша ПВО сбила 28 ударных дронов-камикадзе.