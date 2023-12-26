В Одессе раздались громкие взрывы: сообщают о работе ПВО

Российские захватчики вечером 26 декабря атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". В конце концов, громкие взрывы прогремели в Одессе.

Об этом сообщила корреспондентка 24 канала в Одессе. По предварительным данным, это работала украинская противовоздушная оборона.

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В Одессе слышали мощные взрывы

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 23 часа 44 минуты. Тогда военные предупреждали о движении российских беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" в направлении Одессы.

Внимание! "Шахед" из Черного моря следует в направлении Одессы!

– говорится в сообщении Воздушных сил.

Кроме того, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей Одесского района находиться в укрытиях до конца отбоя воздушной тревоги. Он также попросил беречь себя и своих родных.

Уже около 23 часов 56 минут в самой Одессе прогремели мощные взрывы. По данным мониторинговых телеграм-каналов, все громкие звуки связаны с работой украинской ПВО по враждебным объектам.

Между тем находящаяся в Одессе корреспондентка 24 Канала рассказала, что звуки были очень странными и казалось "будто кто-то заводит машину".

"Был сильный бах, заревели сигнализации", – рассказала она.

В настоящее время неизвестно, какие последствия взрывов в Одессе и есть ли там пострадавшие. По состоянию на 0 часов 12 минут 27 декабря воздушная тревога по всей Одесской области продолжается.

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