В Одессе раздались взрывы: Россия запустила "Калибры" с моря

Под утро 24 июня россияне в очередной раз атаковали Украину. В этот раз враг выпустил "Калибры" из акватории Черного моря. Во время этого в Одессе раздались взрывы.

Оккупанты продолжают терроризировать мирное население Украины. Под утро 24 июня враг решил во второй раз за сутки атаковать наше государство. В этот раз захватчики запустили "Калибры", из-за чего на Юге уже раздавались взрывы.

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Что известно о взрывах в Одессе

Начнем с того, что воздушная тревога для жителей Одесской области была объявлена в 06:01. Жителей призвали не игнорировать сирены и находиться в укрытиях, ведь россияне запустили "Калибры".

Уже в 06:10 корреспонденты "Суспильного" сообщили, что в Одессе слышали звуки взрывов.

Уже в считанные минуты мониторинговые каналы писали, что опасность для одесситов прошла. Как бы там ни было, мы призываем ни в коем случае не игнорировать воздушные тревоги. Помните, что враг крайне циничен и коварен. И, несмотря на то, что наши силы ПВО – титаны, опасность сохраняется.

В частности та, которая связана с падением обломков. Собственно, они этой ночью унесли несколько жизней в Киеве и стали причиной пострадавших в многоэтажке.

Обломки упали на многоэтажку в Киеве

Глава КГВА Сергей Попко по состоянию на 06:00 поделился актуальными данными касательно ночной атаки по столице. По его словам, падение обломков на 24-этажный дом произошло в Соломенском районе. Из-за этого зафиксировали возгорание на 16, 17 и 18 этажах.

Как отметил он, к сожалению, обнаружили тела двух погибших. Сергей Попко также сообщил, что в результате этого пострадали восемь человек. Двое из них были госпитализированы, а остальным помощь была оказана на месте.

По словам начальника КГВА повреждения получили также около 40 автомобилей. Они были припаркованы на стоянке у многоэтажки.

Напомним, что Сергей Попко рассказывал, что в воздушном пространстве возле Киева уничтожили более 20 ракет Х-101/Х-555. Их российские захватчики выпустили из акватории Каспийского моря.