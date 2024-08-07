В Одессе слышали сильный взрыв: в области объявлена тревога

В Одессе вечером 7 августа прогремел сильный взрыв. До этого по всей области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала. Громкие звуки раздались почти через 30 минут после того, как в городе слышали сирены.

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Что известно о взрыве в Одессе

Воздушная тревога в Одесской области прозвучала в 19:23. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с южного направления!

– написали военные.

О громких звуках корреспондентка 24 Канала сообщила в 19:55. По ее словам, взрыв был сильный.

В Воздушных силах также написали в 20:01, что вражеский БПЛА в акватории Черного моря движется в направлении Одессы.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер также в 20:04 призвал жителей Одессы и Одесского района находиться в безопасных местах, ведь существует угроза применения баллистики.

По состоянию на 20:07 воздушная тревога по всей Одесской области продолжается. Сейчас о последствиях взрывов в городе ни в ОВА, ни в горсовете не сообщали.