В Одессе слышали сильный взрыв: в области объявлена тревога
В Одессе вечером 7 августа прогремел сильный взрыв. До этого по всей области объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала. Громкие звуки раздались почти через 30 минут после того, как в городе слышали сирены.
К теме Россия атаковала "Шахедами": где летали вражеские беспилотники
Что известно о взрыве в Одессе
Воздушная тревога в Одесской области прозвучала в 19:23. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с южного направления!
– написали военные.
О громких звуках корреспондентка 24 Канала сообщила в 19:55. По ее словам, взрыв был сильный.
В Воздушных силах также написали в 20:01, что вражеский БПЛА в акватории Черного моря движется в направлении Одессы.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер также в 20:04 призвал жителей Одессы и Одесского района находиться в безопасных местах, ведь существует угроза применения баллистики.
По состоянию на 20:07 воздушная тревога по всей Одесской области продолжается. Сейчас о последствиях взрывов в городе ни в ОВА, ни в горсовете не сообщали.