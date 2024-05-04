В Одессе слышали взрыв
4 мая 2024, 15:10Читати новину українською
Россия снова нанесла удар по мирному украинскому городу. На этот раз под атакой врага оказалась Одесса.
Корреспонденты 24 Канала сообщают о взрывах в Одессе. Местные СМИ пишут, что, предварительно, может быть прилет в области.
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Было громко
Мэр города Геннадий Труханов также подтвердил взрывы в Одессе. Он призвал одесситов находиться в безопасных местах до объявления об отбое воздушной угрозы.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер также подтвердил взрывы. Однако никаких деталей пока неизвестно, их сообщат позже.
Перед тем, как в Одессе прогремели взрывы, Воздушные силы известили об угрозе использования баллистического вооружения с Юга.
Враг 1 мая атаковал Одессу "Искандерами"
- Российские войска этой ночью в очередной раз нанесли удар по Одессе. Враг атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" по густонаселенным районам города. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.
- По его словам, видно, что Россия выбрала себе Одессу ключевой целью. В то же время он отметил, что враг бьет также и по Харькову
- По его словам, эти атаки направлены только на запугивание и дестабилизацию морального состояния населения. Илья Евлаш отметил, что Россия продолжает наносить удары баллистикой, которую очень сложно перехватить и сбить.