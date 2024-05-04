В Одессе слышали взрыв

Россия снова нанесла удар по мирному украинскому городу. На этот раз под атакой врага оказалась Одесса.

Корреспонденты 24 Канала сообщают о взрывах в Одессе. Местные СМИ пишут, что, предварительно, может быть прилет в области.

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Было громко

Мэр города Геннадий Труханов также подтвердил взрывы в Одессе. Он призвал одесситов находиться в безопасных местах до объявления об отбое воздушной угрозы.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также подтвердил взрывы. Однако никаких деталей пока неизвестно, их сообщат позже.

Перед тем, как в Одессе прогремели взрывы, Воздушные силы известили об угрозе использования баллистического вооружения с Юга.

Враг 1 мая атаковал Одессу "Искандерами"