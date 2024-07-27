В Одессе слышали взрыв
Под вечер 27 июля в Одессе слышали взрывы. Предварительно, в регионе работает ПВО.
Воздушную тревогу в Одесской области объявили около 18:09. Через несколько минут в городе услышали взрыв. Об этом пишет 24 Канал.
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Что известно о взрывах в Одесской области
После объявления воздушной тревоги мэр города Геннадий Труханов предупредил о том, что на Одессу движется разведывательный дрон. Также мониторинговые каналы писали о том, что разведыватель БпЛА движется в сторону Одессы с Чонного моря.
Примерно в 18:13 в городе услышали взрыв. "В городе слышен взрыв! Работают наши защитники", – написал Труханов.Оперативно о взрывах, воздушные тревоги и другие угрозы читайте в телеграмм-канале 24 Канала.
В 18:27 в регионе объявили отбой угрозы для региона.
Напомним, что незадолго до этого взрывы слышали в Днепре. Местные власти пока не комментировали ситуацию.
Перед этим в регионе предупреждали об угрозе баллистического вооружения. Воздушные силы также призвали жителей Днепра срочно пройти в укрытие.