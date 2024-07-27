В Одессе слышали взрыв

Под вечер 27 июля в Одессе слышали взрывы. Предварительно, в регионе работает ПВО.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили около 18:09. Через несколько минут в городе услышали взрыв. Об этом пишет 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Одесской области

После объявления воздушной тревоги мэр города Геннадий Труханов предупредил о том, что на Одессу движется разведывательный дрон. Также мониторинговые каналы писали о том, что разведыватель БпЛА движется в сторону Одессы с Чонного моря.

Примерно в 18:13 в городе услышали взрыв. "В городе слышен взрыв! Работают наши защитники", – написал Труханов.

В 18:27 в регионе объявили отбой угрозы для региона.

Напомним, что незадолго до этого взрывы слышали в Днепре. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Перед этим в регионе предупреждали об угрозе баллистического вооружения. Воздушные силы также призвали жителей Днепра срочно пройти в укрытие.