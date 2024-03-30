В Одессе слышали взрывы: что происходит в городе

Поздно вечером в Одессе слышали взрывы. 24 Канал расскажет, какая ситуация в городе

Вечером россияне атаковали несколько регионов Украины, в частности, был удар ракетами по Харькову. Там был прилет по жилой застройке, есть раненый.

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С чем связаны взрывы в Одессе 30 марта

Воздушные силы и мониторинговые каналы предупредили об опасности от "Шахедов". Сейчас известно, что в городе работает ПВО.

Идет боевая работа. Напоминаем! Это также может быть опасно! Интересные кадры работы ПВО не должны стоить вам жизни! Берегите себя, находитесь в укрытиях, не препятствуйте Силам обороны,

– написали в ВСУ.

Издание "Думская" сообщило, что у ряда потребителей есть перебои с электричеством, а у некоторых вообще пропал свет. В комментариях люди подтвердили, что свет действительно мигает, к тому же в разных районах.

О том, что на Одесскую область летят дроны, говорилось около одиннадцати вечера. Они угрожали и Николаевщине, однако очень быстро стало понятно, что целью атаки является именно Одесса, в частности центр города. За несколько минут зафиксировали новую группу "Шахедов" на Одессу.

В целом ситуация разворачивалась очень быстро, ведь ударные дроны маневрировали и в Центре Украины, и на Западе.

Где сейчас летят дроны: какие районы Одессы и области под угрозой

Мониторинговые каналы пишут, что на город летит около 12 дронов-камикадзе. Но их минусует наша ПВО.

Ранее ориентиром называли Фонтанку и Поскот в Одессе, Коблево, Порт-Аненталь и Черноморск в области.

Не забывайте позаботиться о безопасности – будьте в укрытиях!