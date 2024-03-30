Увечері росіяни атакували кілька регіонів України, зокрема, був удар ракетами по Харкову. Там був приліт по житловій забудові, є поранений.

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З чим пов'язані вибухи в Одесі 30 березня

Повітряні сили та моніторингові канали попередили про небезпеку від "Шахедів". Наразі відомо, що в місті працює ППО.

Іде бойова робота. Нагадуємо! Це також може бути небезпечно! Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя! Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не перешкоджайте Силам оборони, – написали в ЗСУ.