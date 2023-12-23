Враг атаковал "Шахедами" с Юга и Востока: в каких областях была воздушная тревога

Российские военные вечером 22 декабря запустили "Шахеды" с Юга. Известно, что в Одессе раздались взрывы.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 18:12. Она связана с угрозой атаки дронами-камикадзе "Шахед". Собственно, через час стало известно, что в Одессе прогремели взрывы.

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Россия терроризирует Украину "Шахедами"

23 декабря

Воздушные силы отметили, что отбой воздушной тревоги, связанной с атакой "Шахедами". Можно покидать укрытие.Отбой воздушной тревоги в Винницкой области.



22 декабря

В Одессе слышали взрывы

ПС ВСУ предупредили о 2 группах "Шахедов". Одна летит на границе Винницкой и Житомирской областей курсом на запад (Староконстантинов). Другая, находящаяся в южной части Хмельницкой области, изменила курс на Север. Существует вероятность, что она тоже направляется на Староконстантинов.В Житомирской области тоже объявили воздушную тревогу.В Хмельнитчине объявлена воздушная тревога.По состоянию на это время уже объявлен отбой воздушной тревоги в Николаевской, Одесской, Херсонской и Черкасской областях. В ВС ВСУ сообщили об отбое ракетной опасности.В Херсонской, Николаевской и Одесской области снова объявили воздушную тревогу. На этот раз – из-за ракетной опасности.В Сумской области тоже объявили тревогу из-за угрозы применения "Шахедов".В Винницкой области объявили воздушную тревогу из-за вражеских дронов-камикадзе.Воздушные силы предупредили о движении БПЛА в Черкасской области (Уманский район). "Шахеды" держат западный курс.В Николаевской и Херсонской области объявили отбой.Все 7 вражеских целей в Одесской области были сбиты. Об этом сообщили Силы обороны Юга.Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате работы ПВО по "Шахедам" взрывной волной повреждено остекление одного из учебных заведений. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.В Черкасской области звучала воздушная тревога из-за угрозы применения "Шахедов".В Днепропетровской области объявили отбой.В Кировоградской области тоже объявили тревогу. ПС ВСУ предупредили о движении "Шахедов" через Николаевскую и Днепропетровскую области в направлении Кировоградской области.В Николаевской области снова объявили тревогу.Днепропетровщина "покраснела" по той же причине.В Херсонской области объявили тревогу из-за угрозы ударных БПЛА.В Одесской области тоже объявили отбой воздушной тревоги.В Николаевской области объявили отбой.Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении 3 групп дронов в Одесской области. Одна из них летела с Черного моря в направлении Коблево Николаевской области, вторая тоже двигалась с Черного моря, но в направлении Татарбунарского района, а третья направлялась через Белгород-Днестровский район курсом на Север.

В 19:11 местные СМИ написали, что в Одессе работает ПВО. Предшествовали этому предупреждения, что "Шахеды" улетают со стороны Беляевки в Одессу. И что может быть громко.

Об угрозе ударных БПЛА предупреждали в Воздушных силах. В 18:14 у них появилось сообщение о том, что Одесская область может быть под ударом "Шахедов". Известили, что дроны-камикадзе движутся с Черного моря в направлении Татарбунарского района.

А уже в 18:53 написали, что с Черного моря "Шахеды" летят в направлении Коблево Николаевской области, Белгород-Днестровском районе, курсом на север, ну и, собственно, в направлении Татарбунарского района.

В 19:06 глава Одесской ОВА Олег Кипер обратился к жителям Одесского района. Он призвал их пройти в безопасные места и находиться там до отбоя воздушной тревоги. А в 18:55 обратился к жителям Белгород-Днестровского района с тем же призывом.

Отмечаем, что во время воздушной тревоги очень важно находиться в укрытиях. Помните о том, что "Шахеды" опасны не только тогда, когда летят на цель. Даже их сбитые обломки могут угрожать вашей жизни и здоровью. Поэтому пока не будет сигнала об отбое воздушной тревоги, покидать укрытие не стоит.

В ночь на 22 декабря запустили 28 "Шахедов"