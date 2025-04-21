В Одессе слышны взрывы, россияне атакуют "Шахедами" с моря

Поздно вечером 21 апреля россияне в очередной раз атакуют Одессу ударными БпЛА. В городе прогремели взрывы.

Об этом сообщила журналистка 24 Канала, находящаяся в городе. Об угрозе атаки сообщали в ОВА.

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Взрывы в Одессе

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Российские оккупанты вечером 21 апреля снова запустили свои ударные БПЛА по Украине. Под прицелом врага оказалась Одесса.

Одесса и район, угроза атаки ударными беспилотниками! Будьте в укрытиях,

– написал Олег Кипер в 22:01.

Тогда же стало известно и о взрывах в городе. В частности, то, что в Одессе громко подтвердил и городской голова Геннадий Труханов.

После этого, мэр города попросил всех жителей города находиться в безопасных местах. По состоянию на 22:13 в Одессе все еще продолжается угроза атаки.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.