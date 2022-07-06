В Одессе раздались взрывы: по ракете врага успешно отработала наша ПВО

В Одессе днем 6 июля прогремели взрывы. Оккупанты нанесли авиаудар, однако планам врага помешали подразделения ПВО.

Отметим, что в момент взрывов в городе и области как раз объявили воздушную тревогу.

Важно В Харьковской области детонируют снаряды на складах боеприпасов оккупантов

Ночью 6 июля из-за очередной угрозы вражеского обстрела объявили всеукраинскую воздушную тревогу. Впоследствии в Одессе начали сообщать о взрывах.

Враг пытался нанести ракетный удар по Одесщине.

В пресс-службе оперативного командования "Юг" сообщили, что враг пытался нанести ракетный удар по Одесщине с самолета Су-35.

Сообщается, что по направлению к Черному морю оккупанты выпустили ракету воздушного базирования Х-31. К счастью, силы противовоздушной обороны ликвидировали ракету над морем.

Ночью 6 июля из-за очередной угрозы вражеских обстрелов объявили всеукраинскую воздушную тревогу. Затем в Одессе начали сообщать о взрывах.

Ночные взрывы в Одессе

Воздушная тревога в Одесской области началась в 2:36. Примерно через 50 минут местные жители начали сообщать, что слышали звуки взрывов. По информации одесских телеграм-каналов, на побережье работала система противовоздушной обороны. Взрывы не были мощными, однако гулкими и протяженными.

Россия атаковала Одесскую область: главное

В ночь на 1 июля оккупанты нанесли авиаудар по селу Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Они выпустили по селу Сергеевка сразу 3 ракеты X-22 со стратегических бомбардировщиков Ту-22 со стороны Черного моря.

В оперативном командовании "Юг" сообщали, что сигнал тревоги прозвучал почти одновременно с попаданиями ракет. Поэтому у людей почти не было времени, чтобы пройти в укрытие. Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин подтвердил, что ни один из жителей разрушенной многоэтажки не пошел в укрытие.

Ракетный обстрел Одесской области осудили страны Запада. В Германии подчеркнули, что Россия, в том числе Путин и все причастные, должны понести ответственность за гибель украинцев.

Спикер Одесской ОВА рассказал, что 29 человек, среди которых – четверо детей, до сих пор остаются в больницах. Сообщается, что состояние некоторых раненых довольно тяжелое, однако медики делают все от себя зависящее, чтобы спасти пострадавших.

Оккупанты ударили ракетами по мирным жителям Торецка: смотрите видео