Завтра должно было исполниться 3 года: в Одессе в результате атаки "Шахедами" погиб ребенок

Оккупанты 2 марта цинично атаковали дроном-камикадзе "Шахед" многоэтажку в Одессе. К сожалению, погиб ребенок.

Об этом сообщают Офис генпрокурора и ГСЧС. Количество жертв в результате ночной атаки увеличилось до трех.

Все о жертвах и пострадавших Удар "Шахедами" по Одессе: количество жертв снова возросло

Из-под завалов достали тело ребенка

О третьей жертве атаки сначала сообщили в Одесской ОГА. Впоследствии в Офисе генпрокурора уточнили, что погиб ребенок.

В Одессе из-под завалов дома спасатели достали тело ребенка, предварительно 3 – 5 лет. Это третий погибший в результате ночной вражеской атаки,

– говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что тело третьей жертвы обнаружили под завалами на уровне первого этажа. Олег Кипер в эфире телемарафона сообщил, что погибшему ребенку завтра, 3 марта, должно было бы исполниться 3 года.

По состоянию на сейчас известно о 3 погибших и 8 пострадавших. В то же время резко возросло количество пропавших без вести. Сначала сообщали, что на связь не выходят 7 человек, однако одного мужчину удалось спасти. После этого в Офисе генпрокурора сообщили, что без вести пропавшими считаются 6 человек. Однако по состоянию на 11:30 без вести пропавшими считаются уже 12 человек, среди которых 4 ребенка.

Под завалами мать с 3-месячным младенцем

Известно, что под завалами оказалась мать с 3-месячным сыном. Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщила ее сестра Сара. Она добавила, что муж со старшей дочкой спали в другой комнате, поэтому им удалось спастись.

К сожалению, женщина с младенцем спали в комнате, которые были разрушены в результате атаки. Они оказались под завалами, сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

Сколько дронов запустила Россия для атаки по Одессе