В Одессе во второй раз за день сообщают о взрывах: в нескольких регионах воздушная тревога

российские военные во второй раз в течение 11 июля атаковали Одессу. В городе во время воздушной тревоги звучали звуки взрывов.

россия атаковала Одессу

В 19:02 Суспільне сообщило о звуках взрывов в Одессе. Уже в 19:03 в Одесской области была объявлена ​​воздушная тревога.

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Журналисты опубликовали фотографию с последствиями взрыва: над городом в небе поднялся серый дым.

По состоянию на 19:09 воздушная тревога объявлена ​​еще в нескольких областях Украины. В частности, в:

Николаевской области;

Кировоградской

Черкасской.

Кроме того, с 4 апреля из-за постоянных обстрелов со стороны россиян тревога длится в Луганской области.

Враг во второй раз за день атакует Одесскую область

В Одесской области с утра 11 июля прогремели взрывы. В Офисе Президента сообщили, что враг выпустил 4 снаряда по Одесчине с территории временно оккупированного Крыма. Одна из ракет попала в здание.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что враг запустил ракеты с самолетов из акватории Черного моря. Впоследствии выяснилось, что оккупанты выпустили 7 ракет класса "воздух – земля" Х-31 из истребителей Су-30. К счастью, в результате обстрела никто не пострадал.

Одна ракета попала в частный дом в одном из прибрежных сел. Также ударная волна повредила соседние дома, деревья и автомобили. Другая ракета попала в объект портовой инфраструктуры, а остальные снаряды были направлены по сельскохозяйственным угодьям региона.

Отметим, что ранее в Одесской области несколько дней не было воздушной тревоги. В частности, до 11 июля в Одесской области сирены звучали только 8 июля. Утром 8 июля российские оккупанты из Черного моря запустили ракету Х-31 на Одесчину, однако она разорвалась в воздухе.

В ОК "Юг" информировали, что российские оккупанты запустили ракету с самолета Су-30. Вражеская ракета разорвалась над морем, направляясь к побережью.

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Во время тревоги важно как можно быстрее пройти в укрытие и находиться там, пока не будет объявлено об отбое. Это может спасти жизнь.