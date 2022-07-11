росія атакувала Одесу
О 19:02 Суспільне повідомило про звуки вибухів в Одесі. Вже о 19:03 в Одеській області було оголошено повітряну тривогу.
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Журналісти опублікували світлину з наслідками вибуху: над містом у небі здійнявся сірий дим.
Станом на 19:09 повітряну тривогу оголошено ще в декількох областях України. Зокрема, в:
- Миколаївській області;
- Кіровоградській
- Черкаській.
Окрім того, тривога з 4 квітня через постійні обстріли з боку росіян лунає в Луганській області.
Ворог вдруге за день атакує Одеську область
- В Одеській області зранку 11 липня прогриміли вибухи. В Офісі Президента повідомили, що ворог випустив 4 снаряди по Одещині з території тимчасово окупованого Криму. Одна з ракет влучила у будівлю.
- В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ворог запустив ракети з літаків з акваторії Чорного моря. Згодом з'ясувалося, що окупанти випустили 7 ракет класу "повітря – земля" Х-31 з винищувачів Су-30. На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
- Одна ракета влучила у приватний будинок в одному з прибережних селищ. Також ударна хвиля пошкодила сусідні будинки, дерева та автомобілі. Інша ракета влучила в об'єкт портової інфраструктури, а решта снарядів були спрямовані по сільськогосподарських угіддях регіону.
- Зауважимо, що до цього в Одеській області декілька днів не було повітряної тривоги. Зокрема, до 11 липня на Одещині сирени вили тільки 8 липня. Зранку 8 липня російські окупанти з Чорного моря запустили ракету Х-31 на Одещину, однак вона розірвалася у повітрі.
- В ОК "Південь" інформували, що російські окупанти запустили ракету з літака Су-30. Ворожа ракета розірвалася над морем, прямуючи до узбережжя.
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