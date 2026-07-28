В Одессе второй раз за день взорвался автомобиль, есть погибший и пострадавший, – полиция

Вечером во вторник, 28 июля, в Одессе во второй раз за день взорвался автомобиль. В результате инцидента водитель погиб на месте, а его пассажирка получила ранения.

Об этом сообщает Национальная полиция .

Что произошло в Одессе?

Инцидент произошел на проспекте Небесной Сотни недалеко от угла проспекта Ярослава Мудрого.

По предварительной информации правоохранителей, взрыв прогремел во время движения автомобиля. Водитель кроссовера погиб на месте , а его пассажирка получила ранения – ее госпитализировали в больницу.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалисты и сотрудники взрывотехнической службы полиции.

Правовая квалификация события будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств,

– отметили правоохранители.

На участке дороги, где произошел взрыв, затруднено движение транспорта – водителей призывают учесть это при выборе маршрута.

Ситуацию также прокомментировали в пресс-службе СБУ в Одесской области. Там отметили, что СБУ совместно с Национальной полицией и прокуратурой проводят комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств взрыва и причастных лиц.

О дальнейших деталях расследования будем информировать дополнительно,

– добавили правоохранители.

Напомним, утром 28 июля в Одессе произошел еще один взрыв автомобиля. Инцидент произошел во дворе одной из многоэтажек в Пересыпском районе города. По предварительной информации правоохранителей, автомобиль взорвался сразу после того, как 49-летний водитель завел его и начал движение.

В результате взрыва водитель получил ранения.

В то же время СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что автомобиль принадлежал военнослужащему.