Про це повідомляє Національна поліція.

Що сталося в Одесі?

Інцидент стався на проспекті Небесної Сотні неподалік кута проспекту Ярослава Мудрого.

За попередньою інформацією правоохоронців, вибух пролунав під час руху автівки. Водій кросовера загинув на місці, а його пасажирка зазнала поранень – її госпіталізували до лікарні.

На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, криміналісти та співробітники вибухотехнічної служби поліції.

Правову кваліфікацію події буде надано після з'ясування всіх обставин,

– зазначили правоохоронці.

Наразі на ділянці дороги, де стався вибух, ускладнено рух транспорту – водіїв закликають врахувати це під час вибору маршруту.

Ситуацію також прокоментували в пресслужбі СБУ в Одеській області. Там зазначили, що СБУ спільно з Національною поліцією та прокуратурою проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та причетних осіб.

Про подальші деталі розслідування будемо інформувати додатково,

– додали правоохоронці.

Нагадаємо, вранці 28 липня в Одесі стався ще один вибух автомобіля. Інцидент трапився у дворі однієї з багатоповерхівок у Пересипському районі міста. За попередньою інформацією правоохоронців, автомобіль вибухнув одразу після того, як 49-річний водій завів його та почав рух.

Унаслідок вибуху водій отримав поранення.

Водночас ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що автомобіль належав військовослужбовцю.