Про це повідомляє Національна поліція.
Що сталося в Одесі?
Інцидент стався на проспекті Небесної Сотні неподалік кута проспекту Ярослава Мудрого.
За попередньою інформацією правоохоронців, вибух пролунав під час руху автівки. Водій кросовера загинув на місці, а його пасажирка зазнала поранень – її госпіталізували до лікарні.
На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, криміналісти та співробітники вибухотехнічної служби поліції.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Правову кваліфікацію події буде надано після з'ясування всіх обставин,
– зазначили правоохоронці.
Наразі на ділянці дороги, де стався вибух, ускладнено рух транспорту – водіїв закликають врахувати це під час вибору маршруту.
Ситуацію також прокоментували в пресслужбі СБУ в Одеській області. Там зазначили, що СБУ спільно з Національною поліцією та прокуратурою проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та причетних осіб.
Про подальші деталі розслідування будемо інформувати додатково,
– додали правоохоронці.
Нагадаємо, вранці 28 липня в Одесі стався ще один вибух автомобіля. Інцидент трапився у дворі однієї з багатоповерхівок у Пересипському районі міста. За попередньою інформацією правоохоронців, автомобіль вибухнув одразу після того, як 49-річний водій завів його та почав рух.
Унаслідок вибуху водій отримав поранення.
Водночас ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що автомобіль належав військовослужбовцю.