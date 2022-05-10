В Одессе задержали вероятных диверсантов и корректировщиков огня
Источник:Сергей Братчук
Несколько человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими захватчиками, задержаны в Одессе. В настоящее время их проверяют правоохранители.
Об этом рассказал 10 мая спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
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"Спасибо всем, кто привлечен к контрдиверсионной работе. Задержали нескольких человек, подозреваемых в причастности к сотрудничеству с рашистами. Их сейчас проверяют. Среди них, возможно, есть корректировщики вражеского огня", – сказал Братчук.
Ситуация в Одессе
Братчук отметил, что завершился продленный комендантский час. Он отметил – он дала свои результаты и предотвратила скопление людей. Грубых нарушений не зафиксировали.
Россияне в течение 9 мая массово обстреливали город. По словам Братчука, вероятность, что враг продолжит обстреливать регион, остается слишком высокой. Кроме этого, для того чтобы нанести ракетные удары, россияне все чаще применяют стратегическую авиацию.
К сожалению, самый плохой сценарий сбылся. Есть раненые и погибшие. Нанесли значительный ущерб объектам инфраструктуры. Уничтожать врага в небе, море, на суше – наша главная задача,
– подчеркнул Братчук.
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Атака 9 мая
За предыдущие сутки в город попали 7 ракет и повредили 2 объекта гражданской инфраструктуры. В частности, торговый центр. Известно, что 1 человек погиб, а еще 5 ранены.
Российские диверсии: последние новости
- В Генштабе Вооруженных Сил сообщили, что оккупанты планируют провокации на объектах химической промышленности. Они хотят обвинить в этом украинских военных.
- Братчук 3 мая сообщал, что в Одессе задержали 12 диверсантов, связанных с криминалитетом. Они должны были создать картину беспорядков. При задержании у людей нашли огнестрельное оружие и боеприпасы.
- Оперативное командование "Юг" сообщило, что 29 апреля вблизи Николаева нашли тайник, где диверсанты хранили противотанковое оружие. Они готовились совершить в городе теракты. Правоохранители изъяли все оружие. Как выяснилось, она была произведена в России.
- В Харьковском районе разоблачили 58-летнюю диверсантку. Она передавала своему брату, находящемуся на временно оккупированной территории и работающей с Россией информацию о ВСУ.