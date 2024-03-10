В Одесской области "Шахед" попал в промышленный объект: там загорелся пожар

Россия продолжает запускать по территории Украины ударные дроны-камикадзе. На этот раз под ударом оказалась Одесская область.

Россия ночью снова атаковала Украину “Шахедами”. Известно о попадании в предприятие в Одесской области.

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Был пожар

в операционной зоне Сил обороны Юга подразделения противовоздушной обороны более 4,5 часов отражали массированную атаку дронов, которые заходили и из акватории моря, и с временно оккупированной части Херсонщины.

20 БпЛА было уничтожено, из них 11 в Одесской области, 6 на Николаевщине, 2 на Херсонщине и еще 1 на Днепропетровщине,

– говорится в сообщении.

Также известно, что в результате попадания одного из дронов на промышленном объекте в Одесском районе повреждено здание. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали спасатели.

Последствия попадания в Одесской области / фото Силы обороны Юга

На Днепропетровщине также есть попадания