В Одесской области объявили опасность из-за погодных условий: что происходит в регионе

В Одесской области объявили опасность из-за определенных погодных условий. В то же время погода должна быть относительно теплой и без осадков.

В Одесской области 15 января объявили повышенный уровень опасности. Это связано с тем, что в регионе поднимется достаточно сильный ветер.

Смотрите также Придет настоящая оттепель, – синоптик ответил, где и когда потеплеет до +11

Прогнозируют волнение моря

Ветер в Одесской области будет юго-западный, скоростью 6-11 метров в секунду. Днем он усилится до 12 – 17 метров в секунду. Синоптики прогнозируют умеренное волнение моря. Именно поэтому объявили первый уровень опасности.

В то же время, уровень моря остается безопасным. Кроме того, также в регионе не будет осадков. Температура воздуха днем +3...+8 градусов. Температура морской воды +4...+5 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 15 января.