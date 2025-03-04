Россия атаковала в Одесской области объект ДТЭК: какая ситуация со светом

Оккупанты били дронами по Одесской области вечером 3 марта. Тогда горожане написали, что в некоторых районах пропал свет, были отключены три районные котельные.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК. К сожалению, разрушения есть не только в Одессе, но и в Сумах. Взрывы раздавались и в Харькове.

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Что говорят в ДТЭК об обстреле Одесской области

Сообщение ДТЭК достаточно короткое.

Враг продолжает энергетический террор Одесской области. 3 марта поврежден энергетический объект ДТЭК. По состоянию на утро 4 марта энергетики запитали объекты критической инфраструктуры и вернули свет 7 тысячам семей,

– написали в ведомстве.

Издание "Думская" сообщило, что в результате удара сильно пострадал жилой двухэтажный дом и частные дома. Полностью разрушен местный магазин, сгорели два автомобиля.

Пострадали 4 человека, двое из них в больницах. Приостановлено движение нескольких трамваев.

Ночью на Юге уничтожили 25 беспилотников, из них 24 в Одесской области. Об этом сообщили в воздушном командовании "Юг".