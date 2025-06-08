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24 Канал Новости Украины В Одесской области раздались взрывы: россияне запустили ракеты
8 июня, 01:17
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В Одесской области раздались взрывы: россияне запустили ракеты

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Ночью 8 июня в Одесской области слышали взрывы.
  • Враг ударил крылатой ракетой.

Ночью 8 июня в Одесской области слышали взрывы. Военные предупредили о пусках ракет на регион.

Около 01:00 в Одесской области была объявлена ​​воздушная тревога из-за ракетной опасности, передает 24 Канал.

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Взрывы в Одесской области

В 01:00 Воздушные силы сообщили о движении ракеты в направлении Одессы.

В 01:13 военные предупредили о движении ракеты в направлении Южного и Черноморского.

Мониторы рассказали о взрыве в пределах Одесского района. Также они заявили, что оккупанты применили для атаки одну крылатую ракету.

Напомним, что в ночь на 7 июня россияне атаковали Украину 215 средствами воздушного нападения:

  • 206 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов;
  • 2 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23;
  • 6 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69;
  • 1 крылатой ракетой "Искандер-К";

Силам ПВО удалось обезвредить 174 вражеских средства воздушного нападения.

Днем 7 июня в результате обстрелов Харькова КАБами погибла 30-летняя глава детской железной дороги. В больнице скончался 62-летний мужчина. Еще десятки человек были ранены.