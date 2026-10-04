Взрыв раздался в Одесской области: Россия ударила баллистикой

В Одесской области произошел взрыв. Россия атакует регион дронами и ракетами.

Около 16:34 в Одесском регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных дронов. Впоследствии к ней добавилась ракетная опасность. Воздушные силы предупредили о вероятности пусков баллистики с юга.

Что известно о взрывах в Одесской области?

Около 16:43 в Одессе раздался взрыв. Перед этим военные сообщали о скоростной цели, которая двигалась в направлении города.

Также жителей села Маяки под Одессой призвали срочно пройти к укрытию.

Кроме того, местные паблики писали о взрывах в Черноморске.

Пока официальной информации о последствиях вражеской атаки нет.

Напомним, что Одесская область постоянно находится под вражескими ударами. Враг, в частности, продолжает бить по портовой инфраструктуре. Накануне в одном из портов области оккупанты попали в гражданское грузовое судно. В результате удара погиб моряк, еще трое членов экипажа получили ранения.

Отметим, что Одесская область зачастую оказывается под атакой малогабаритных крылатых ракет "Бандероль".

Россияне начали серийно производить эту ракету в июле. Она может лететь более 480 километров и развивать скорость около 640 километров в час. Ее запускают из оккупированного Крыма, в том числе с помощью вертолетов Ми-28.